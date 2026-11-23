Москва23 нояВести.Североатлантический альянс принял решение направить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) системы AWACS. Об этом сообщила официальный представитель блока Алисон Харт по итогам заседания Североатлантического совета.
Поводом для передового развертывания авиационного комплекса стал инцидент с нарушением воздушного пространства Польши и падением ракет, ответственность за который в блоке возложили на Россию.
Соответствующее распоряжение отдал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.