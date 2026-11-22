Рютте заявил, что НАТО готова защитить "каждый дюйм" территории Польши

Генсек НАТО пообещал защитить Польшу Рютте заявил, что НАТО готова защитить "каждый дюйм" территории Польши

Москва22 ноя Вести.Североатлантический альянс будет защищать "каждый дюйм" территории Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Таким образом он прокомментировал инцидент с падением в республике двух ракет и одного беспилотного летательного аппарата.

Я могу гарантировать, что НАТО защитит каждый дюйм польской территории сказал Рютте, которого цитирует агентство Reuters

20 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на территории республики упали две ракеты и дрон. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя инцидент, назвал произошедшее случайностью. Как отметил американский лидер, он не рассматривает этот инцидент как повод для жестких ответных мер.