Москва22 нояВести.Североатлантический альянс будет защищать "каждый дюйм" территории Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Таким образом он прокомментировал инцидент с падением в республике двух ракет и одного беспилотного летательного аппарата.
Я могу гарантировать, что НАТО защитит каждый дюйм польской территориисказал Рютте, которого цитирует агентство Reuters
20 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на территории республики упали две ракеты и дрон. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя инцидент, назвал произошедшее случайностью. Как отметил американский лидер, он не рассматривает этот инцидент как повод для жестких ответных мер.