Генсек НАТО призвал Трампа не унывать после поражения республиканцев на выборах Рютте посоветовал Трампу "двигаться дольше" после поражения республиканцев

Москва6 ноя Вести.Генсек НАТО Марк Рютте поддержал президента США Дональда Трампа после провала республиканцами промежуточных выборов в Конгресс США. Он порекомендовал американскому лидеру не унывать.

По словам Рютте после голосования в США он отравил Трампу СМС, текст которого гласил: "Не унывай, и давай двигаться дольше", передает Bloomberg.

Глава альянса заявил, что США играют важнейшую роль в защите Европы. НАТО он назвал платформой для демонстрации американцами своей мощи, что в значительной степени отвечает интересам Европы.

Он также похвалил Трампа за стремление "устранить ядерную угрозу со стороны Ирана", указав, что самостоятельно Европа сделать этого не может.

Коснувшись украинского конфликта, Рютте заявил, что подобные войны заканчиваются не победой одной из сторон, а мирным соглашением, которое обычно является компромиссом.

Ранее профессор политологии университета штата Теннеси Андрей Коробков высказал предположение о том, что Трамп в ближайшие два-два с половиной месяца Трамп может усилить свою активность в отношении конфликта на Ближнем Востоке и на Украине. По его словам, "дедлайном" для американского лидера станет время приведения к присяге нового состава Конгресса.