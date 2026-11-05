Москва5 ноя Вести.В течение следующих двух-двух с половиной месяцев президент США Дональд Трамп может усилить свою активность в отношении конфликта на Ближнем Востоке и на Украине. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор политологии университета штата Теннеси Андрей Коробков.

Он добавил, что "дедлайном" для таких действий Трампа может стать время приведения к присяге нового состава Конгресса.

Он думает о своем месте в истории, это совершенно очевидно. И можно ожидать, что особенно в течение следующих двух-двух с половиной месяцев, пока не будет приведен к присяге новый состав Конгресса и он не начнет работать при новых председателях комитетов, Трамп будет очень активно пытаться решить какие-то проблемы свои, в том числе в Персидском заливе, в отношениях с Израилем, в отношении тарифов. Ну и будет спешить получить какой-то результат положительный с его точки зрения в отношении российско-украинского конфликта. Поэтому мы можем, после нескольких дней такого замешательства ожидать, наоборот, активизации действий администрации объяснил Коробков

Ранее Коробков рассказал о переменах в окружении Трампа после промежуточных выборов в Конгресс. Он отметил, что на данный момент вице-президент Джей Ди Вэнс является большим трампистом, чем сам Трамп.