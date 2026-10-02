В России допустили изменение политики Трампа после выборов Войтоловский: после выборов Трамп может проявить большую готовность к диалогу

Москва2 окт Вести.После выборов в Конгресс президент США Дональд Трамп может проявить большую готовность к диалогу с Россией. Такой сценарий допустил в беседе с ИС "Вести" директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Федор Войтоловский.

По его мнению, у президента Трампа будет иное пространство маневра для достижения каких-то договоренностей с Россией и Ираном.

Владимир Владимирович [Путин], выступая на заседании Валдайского клуба, исчерпывающе сказал о том, что Россия выразила полную готовность к диалогу по завершению конфликта на Украине дипломатическим путем. Мы можем продолжать специальную военную операцию и полгода, и год, и два, но, что называется, не в интересах США и их европейских союзников. Те последствия, к которым может привести продолжение боевых действий... Явно все идет не в пользу Украины. Поэтому я думаю, что после выборов в Конгресс администрация Трампа может проявить большую разговорчивость, готовность к диалогу, к обсуждению трудных вопросов пояснил эксперт

Ранее сообщалось, что американский журналист Рик Санчес выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его отношение к представителям зарубежных СМИ.