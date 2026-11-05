Эксперт Коробков рассказал, что происходит в окружении Трампа после выборов Эксперт Коробков рассказал об обстановке в окружении Трампа после выборов

Москва5 ноя Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс первым из окружения американского президента Дональда Трампа отреагировал на результаты выборов в Конгресс. Таким наблюдением с ИС "Вести" поделился профессор политологии университета штата Теннеси Андрей Коробков.

Он добавил, что на данный момент Вэнс является большим трампистом, чем сам Дональд Трамп.

Что касается наследия, то мы сразу видим позиционирование кандидатов. Вэнс вот ясно активизировался. Причем надо учитывать, что Вэнс при всех своих расхождениях с Трампом, он открыто был против войны в Заливе. Он открыто выступает против поддержки Израиля. Вэнс все-таки является идеологическим союзником и наследником Трампа. Он трампист и гораздо более последовательный трампист, чем сам Трамп заявил Коробков

Он добавил, что другие видные деятели Республиканской партии будут пытаться одновременно дистанцироваться и заручиться поддержкой Дональда Трампа.

Другие основные кандидаты республиканцев, и это и [губернатор Рон] Де Сантис во Флориде, и [экс-сенатор Тэд] Круз в Техасе, и, собственно, [Госсекретарь США Марко] Рубио, они все в той или иной мере являются неоконами, классическими республиканцами, интервенционистами. И для Трампа это вопрос не просто поддержки определенного кандидата, а его идеологического наследия. Поэтому, естественно, сейчас все будут пытаться как-то заручиться поддержкой Трампа, одновременно дистанцируясь от него публично. Но вот кого выберет Трамп, на данный момент сказать трудно, хотя идеологически можно сказать уверенно, что Вэнс все равно ближе всех к нему рассказал Коробков

Ранее Коробков рассказал о положительных для Трампа итогах выборов в Конгресс. Он отметил, что у президента США появится возможность перекладывать ответственность за непроведение каких-либо реформ на противодействие демократов.