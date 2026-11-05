Москва5 ноя Вести.Итоги промежуточных выборов в Конгресс позволят президенту США Дональду Трампу обвинять демократов в том, что ему не удалось провести какие-либо реформы. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор политологии университета штата Теннеси Андрей Коробков.

Но в то же время есть какие-то положительные моменты. Трамп сможет теперь сваливать вину за непроведение каких-то реформ на демократов, на их саботаж в Конгрессе. Помимо этого, у демократов настолько большое преимущество, что руководство партии, в основном центристское, не зависит от желаний леворадикального крыла партии, которое увеличило свое преимущество, но их голоса не являются необходимыми теперь для руководства фракций в обеих палатах Конгресса заявил Коробков

Он добавил, что теперь демократы будут пытаться помешать Трампу проводить его политику.

Будут бесконечные расследования, бесконечные попытки как-то помешать Трампу проводить в жизнь его начинания. Видимо, будут попытки импичмента. Но в целом исполнительная власть все равно остается в руках Белого дома. Поэтому процесс замедлится, но Трамп будет по большей части прямо проталкивать какие-то элементы своей программы рассказал Коробков

Ранее замдиректора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов отметил возможные последствия победы демократов. Он заявил, что они смогут сорвать сотрудничество США и РФ.