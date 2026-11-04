Москва4 ноя Вести.Особенностью нынешних промежуточных выборов в Конгресс США стали штаты, перешедшие от республиканцев к демократам. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт по Ближнему Востоку и США, политолог Александр Каргин.

По его словам, победа Демократической партии на промежуточных выборах была очевидна и ожидаема.

Все знали, что так произойдет. Вопрос был только в масштабах. Сказать, что … случилось совсем экстраординарное тоже нельзя. То есть похожие разгромы уже были у республиканцев в 2008 году, в 2018 году. Еще больший разгром был в 1990 году, когда очень все разочаровались в Америке … Это не что-то новое, но сейчас просто это все обсуждают. Особенность в том, что целый ряд штатов, которые всегда были республиканскими, там Техас, Каролина, Южная Каролина, Канзас, они стали демократическими. Вот в этом особенность. Это вот прямо выделяет эту ситуацию. А так периодически в Америке такое случается, в принципе, в Америке абсолютно обыденная ситуация, когда президентская партия проигрывает промежуточные выборы сказал эксперт

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что причиной поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс могла стать неудачная военная операция США против Ирана.