Аналитик оценил роль молодых избирателей в промежуточных выборах в Конгресс США Аналитик Торопов: демократы обратили популистскую риторику Трампа против него

Москва5 ноя Вести.Демократическая партия смогла с большим разгромом победить в промежуточных выборах в Конгресс США, так как обратила популистскую социально-экономическую риторику американского лидера Дональда Трампа против него самого. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

На президентских выборах 2024 года Трамп обещал сосредоточиться на внутренних делах страны, что вызвало резонанс среди американской молодежи, в итоге отдавшей свои голоса за него, а не кандидата от демократов Камалу Харрис.

Молодые избиратели в США традиционно голосуют за Демократическую партию. Действительно, было некоторое изолированное движение в 2024 году, когда Трамп обратился к избирателям с популистской социально-экономической риторикой и обещанием сосредоточиться на внутренних делах Америки, что вызвало некоторый резонанс среди американской молодежи преимущественно мужского поколения… Демократы в свою очередь успешно переняли ту самую риторику Трампа двухлетней давности, обратили ее против него и успешно выиграли [выборы в Конгресс] объяснил Торопов

3 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс США. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. На данный момент большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.