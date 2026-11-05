Политолог отметил запрос американцев на демократических социалистов Политолог Светов: в США возник запрос на демократических социалистов

Москва5 ноя Вести.В США возникает новый запрос от общества на демократических социалистов. Так промежуточные выборы в Конгресс прокомментировал политолог Юрий Светов в интервью ИС "Вести".

По его словам, Демократическая партия США в последнее время начала продвигать тех кандидатов, которые провозглашают идеи социализма.

Новый мир, который возникает в Америке, мир, в котором появился запрос на демократических социалистов. Ведь Демократическая партия левеет здорово. И факт, когда в Нью-Йорке побеждает Зохран Мамдани, провозглашающий идеи социализма. Может быть, отсюда вот это все проистекает отметил Светов

Президент США Дональд Трамп не заметил нарастающий тренд и из-за этого не услышал своих граждан, которым обещал сделать Америку снова великой, подчеркнул эксперт.

Он оказался слишком старым для новой Америки, это случилось с Трампом… В этом раскладе получается, что президент не услышал ту Америку, которую он обещал сделать снова великой. Его движение разочаровалось в своем лидере. Значит, что-то он не улавливает, чего-то он не слышит в настроениях американцев добавил Светов

3 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс США. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. На данный момент большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.