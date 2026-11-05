Москва5 ноя Вести.Победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс может свести к нулю перспективы торгово-экономического сотрудничества России и США. Такое мнение высказал ИС "Вести" замдиректора Совета по внешней и оборонной политике, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Эксперт предположил, что демократы будут инициировать новые проекты антироссийских санкций.

С большой вероятностью они посыпятся уже в начале следующего года по типу закона Линдси Грэма (прим.ред. внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Конечно, у [Трампа] остается право вето, но в силу того, что в Конгрессе Соединенных Штатов существует практически абсолютный антироссийский консенсус и, учитывая, что большая часть республиканцев тоже выступает за ужесточение политики в отношении России, вот именно по вопросу антироссийских санкций, я думаю, президентское вето будет легко преодолеваться … Расследования и новые санкционные законы, конечно же, будут сводить к нулю перспективы какого-либо торгово-экономического сотрудничества России и США как до, так и после завершения войны на Украине сказал эксперт

Суслов также напомнил о заявлении губернатора американского штата Нью-Джерси, которая потребовала от портовых операторов не принимать танкеры с российским дизельным топливом, так как в противном случае им грозят санкции.

Именно этот курс демократы и дальше будут продолжать в Конгрессе. Что безусловно будет отпугивать бизнес как с российской, так и с американской стороны от участия в подобного рода проектах. Это не только дизельная сделка, это касается вообще любых проблем, вопросов российско-американского экономического сотрудничества, которое сейчас обсуждаются. Демократы будут это все последовательно срывать. Кроме того, демократы будут под микроскопом изучать переговоры, которые вел и продолжает вести Стивен Уиткофф с российской стороной по экономическим отношениям отметил эксперт

Суслов заявил, что все это будет создавать негативный климат вокруг возможного торгово-экономического, в том числе энергетического сотрудничества России и США, что до практической реализации дело может не дойти.

Ранее бывший помощник американского президента Томас Грэм заявил, что успех демократов в обеих палатах Конгресса США не обязательно помешает президенту Дональду Трампу продолжать выбранный курс в отношении России и Украины.