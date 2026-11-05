Москва5 ноя Вести.Нападки на президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска и конфликт с ними грозят Демократической партии, получившей сейчас большинство место в Конгрессе, провалом на президентских выборах, указала в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов.

По его оценке, главный вопрос заключается в том, чем сейчас займется Конгресс - реальными проблемами американцев, выступивших против политики Трампа, или политическими играми.

Импичмент Трампу, отставка [Пита] Хегсета, преследование Маска за коррупцию. Если они за это возьмутся, то через два года им не видать победы на выборах президента и в Конгресс. Демократам сейчас надо прежде всего искать фигуру, которая будет избираться сказал Светов

Говоря о поддержки Украины, политолог выразил мнение, что помощь будет продолжаться, но она не будет той, какой была при администрации Джо Байдена. Украина получит получать разведданные и "что-то из запасов", ее поддержка будет демонстрировать солидарность или иметь характер давления.

Светов подчеркнул, что полномочия по ведению внешней политики прежде всего сосредоточены у президента США, а Трамп может находить способы преодолевать то, что предлагает Конгресс.