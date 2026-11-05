Москва5 ноя Вести.Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс хочет заручиться поддержкой сторонников американского лидера Дональда Трампа, недовольных его внешней политикой. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Уточняется, что делает это Вэнс аккурат перед президентскими выборами 2028 года.

Ранее Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. По оценке канала, вице-президент тем самым дал понять, что его взгляды расходятся с позицией Трампа.

Вэнс также перечислил четыре пункта, которые могут восстановить доверие граждан. Среди них - завершение войны с Ираном, фокус на снижении стоимости жизни и борьбе с инфляцией, следование принципу "Америка прежде всего" и пересмотр отношений с еврейским государством.