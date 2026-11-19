Пушилин: территория ДНР освобождена на 90%, но ситуация меняется каждый день

ДНР освобождена на 90%, но ситуация меняется каждый день, заявил Пушилин Пушилин: территория ДНР освобождена на 90%, но ситуация меняется каждый день

Москва19 ноя Вести.Территория Донецкой Народной Республики (ДНР) освобождена на 90%, но ситуация меняется каждый день. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Сейчас [освобождено] порядка 90%. Но буквально ежедневно ситуация на линии фронта меняется, бойцы двигаются вперед. Это не так быстро, как всем хотелось бы, и нам в том числе, но и работа очень непростая. Тяжелая мужская работа, ежедневная, с которой наши военнослужащие, я считаю, справляются в силу тех возможностей, которые есть сказал глава ДНР

Ранее Денис Пушилин заявил, что в Донецкой Народной Республике всегда действует режим повышенной готовности накануне международных встреч, православных праздников и знаменательных дат.