Пушилин сообщил об увеличении ударов ВСУ перед международными встречами Пушилин: перед международными встречами всегда режим повышенной готовности

Москва19 ноя Вести.В Донецкой народной республике всегда действует режим повышенной готовности накануне международных встреч, православных праздников и знаменательных дат. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, перед подобными мероприятиями наблюдается увеличение интенсивности ударов противника.

Это традиционная для нас ситуация, когда какие-то важные встречи международные [проводятся], накануне этих встреч, накануне православных праздников, знаменательных дат. Для нас это всегда такой режим повышенной готовности, потому что противник пытается эту ситуацию … перевернуть в медийном поле, ну знаем, кто там у власти сказал глава ДНР

Ранее Денис Пушилин заявил, что большая часть беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) сбивается совместными усилиями мобильных огневых групп (МОГ), добровольческого подразделения "Барс-ДНР" и системы РЭБ "Купол Донбасса".