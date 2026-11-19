Москва19 ноя Вести.Большая часть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбивается совместными усилиями мобильных огневых групп (МОГ), добровольческого подразделения "Барс-ДНР" и системой РЭБ "Купол Донбасса". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

У нас стабильно напряженная обстановка, потому что противник пытается нанести ущерб гражданскому населению, критической инфраструктуре. Большую часть беспилотников удается сбивать, причем делается это тоже совместными усилиями. Здесь и МОГи, и межведомственная работа, то есть это и Министерство обороны, это и "Барс-ДНР", который мы создали, который сейчас набирает обороты. Это и система РЭБ "Купол Донбасса". Вот такая системная работа позволяет сейчас отбивать большую часть атак. Ну, не 100%. Здесь нужно тоже смотреть правде в глаза, потому что все-таки есть определенного рода ущерб, и это, конечно, в первую очередь связано с энергетикой, потому что противник здесь нацеливает свои удары