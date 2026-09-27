Пушилин: за сутки над территорией ДНР уничтожены 17 дронов противника

В небе над ДНР ликвидированы 17 беспилотников Украины за сутки Пушилин: за сутки над территорией ДНР уничтожены 17 дронов противника

Москва27 сен Вести.Над Донецкой Народной Республикой за минувшие 24 часа была отражена атака 17 беспилотных летательных аппаратов. Такие сведения привел глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ликвидация ударной техники Украины произошла в результате работы системы "Купол Донбасса" и свободных мобильных огневых групп.

За прошедшие сутки над территорией ДНР уничтожены 17 дронов противника написал он в национальном мессенджере

Также Пушилин уточнил, что все БПЛА летели в сторону объектов гражданской инфраструктуры.