Москва27 сенВести.Над Донецкой Народной Республикой за минувшие 24 часа была отражена атака 17 беспилотных летательных аппаратов. Такие сведения привел глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что ликвидация ударной техники Украины произошла в результате работы системы "Купол Донбасса" и свободных мобильных огневых групп.
За прошедшие сутки над территорией ДНР уничтожены 17 дронов противниканаписал он в национальном мессенджере
Также Пушилин уточнил, что все БПЛА летели в сторону объектов гражданской инфраструктуры.