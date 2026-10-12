Пушилин рассказал о подготовке ДНР к зиме с учетом возможных атак ВСУ Пушилин: в ДНР при подготовке к зиме учитывают возможные обстрелы ВСУ

Москва12 окт Вести.В Донецкой Народной Республике ведется подготовка к отопительному сезону с учетом возможных новых атак ВСУ. Об этом ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Так, уточнил он, на котельных устанавливаются дизельные генераторы, чтобы при возникновении ЧП запитаться от них.

Подготовка к осенне-зимнему периоду лежит в центре внимания не только региональных властей, но и федерального центра. Буквально на прошлой неделе имел возможность обсудить в очередной раз и доработать некие детали с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. Мы сейчас уже подготовили почти 24 тыс многоквартирных домов и около одной 1,8 тыс социальных объектов. И, конечно, эту работу продолжаем сказал Пушилин

Глава ДНР напомнил, что противник по-прежнему старается наносить удары по объектам критической инфраструктуры, в том числе и по энергообъектам.

И здесь необходимо работу проводить таким образом, чтобы на те периоды, когда проводятся ремонтные работы, иметь возможность перехватиться, что называется. Дизельные генераторы устанавливаются сейчас на котельных для того, чтобы не разморозить систему заявил он

Ранее Пушилин рассказал, что в Доброполье бойцы группировки "Центр" ведут бои с ВСУ в жилой застройке, а также выбивают противника с территории шахты "Добропольская".