Москва12 октВести.Бойцы группировки "Центр" ведут бои с ВСУ в жилой застройке населенного пункта Доброполье, сообщил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.
Он также отметил, что российские бойцы выбивают противника с территории шахты "Добропольская".
Группировка "Центр" продолжила освобождение населенного пункта Доброполье. Противник еще упирается, но сейчас работа наших бойцов сконцентрирована на освобождении территории жилой застройки. Также наши подразделения выбивали противника с шахты "Добропольская"сообщил Пушилин
Он также подчеркнул, что всю прошедшую неделю подразделения ВС РФ продолжали улучшать позиции практически на всей линии боевого соприкосновения в ДНР.