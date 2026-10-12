Пушилин: ВС РФ освобождают жилую застройку Доброполья и выбивают ВСУ из шахты

Пушилин рассказал об освобождении от ВСУ жилой застройки в Доброполье Пушилин: ВС РФ освобождают жилую застройку Доброполья и выбивают ВСУ из шахты

Москва12 окт Вести.Бойцы группировки "Центр" ведут бои с ВСУ в жилой застройке населенного пункта Доброполье, сообщил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

Он также отметил, что российские бойцы выбивают противника с территории шахты "Добропольская".

Группировка "Центр" продолжила освобождение населенного пункта Доброполье. Противник еще упирается, но сейчас работа наших бойцов сконцентрирована на освобождении территории жилой застройки. Также наши подразделения выбивали противника с шахты "Добропольская" сообщил Пушилин

Он также подчеркнул, что всю прошедшую неделю подразделения ВС РФ продолжали улучшать позиции практически на всей линии боевого соприкосновения в ДНР.