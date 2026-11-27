Матвиенко выступила за платежи по ОМС для "якобы неработающих" Матвиенко предложила ввести платеж по ОМС для формально неработающих

Москва27 ноя Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить введение платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан, которые официально не трудоустроены, но фактически работают и получают доход.

Она обратила внимание, что на оплату медицинского страхования неработающего населения из фонда направляется 1 трлн 313 млрд рублей. Матвиенко предложила разделить неработающих граждан на тех, за кого обязательства по оплате ОМС несет государство, и тех, кто фактически работает, но официально не трудоустроен, предусмотрев для последних хотя бы условный платеж.

Это якобы неработающие, а на самом деле работающие и хорошо зарабатывающие [люди] заявила Матвиенко на заседании Совфеда

Государство обеспечивает медицинское страхование детей и пожилых людей, однако существующая система возлагает расходы на работающих граждан, в том числе учителей, врачей, рабочих и водителей, которые фактически оплачивают медицинское страхование тех, кто формально не трудоустроен, но имеет заработок, указала Матвиенко.

Кроме того, возвращение части средств в региональные бюджеты могло бы стать дополнительным ресурсом для субъектов РФ.

У нас есть Конституция, мы никому не отказываем в оказании медицинских услуг и не будем отказывать. Но справедливость-то должна быть в обществе подчеркнула Матвиенко

Она добавила, что вопрос требует общественного обсуждения, и выразила готовность к открытому диалогу по этой теме.

В пятницу Совет Федерации в пятницу одобрил бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года.