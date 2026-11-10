Матвиенко: мигранты в РФ не должны быть анклавом, который живет "сам по себе"

Матвиенко призвала интегрировать мигрантов в российское общество Матвиенко: мигранты в РФ не должны быть анклавом, который живет "сам по себе"

Москва10 ноя Вести.Живущим в России мигрантам следует "ассимилироваться" в российский быт и культуру, а не оставаться "анклавом, который живет сам по себе", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, в некоторых странах миграционную политику оставили без должного внимания, и это не привело к хорошим результатам.

Эта идея мультикультурализма, она не прижилась, к сожалению… Люди, которые живут в нашей стране, они должны ассимилироваться в наш быт, в нашу культуру, в наши традиции, а не оставаться таким анклавом, который живет сам по себе и своей жизнью сказала председатель Совфеда на пленарном заседании

Матвиенко подчеркнула, что законодателям нужно подумать о создании дополнительных условий, которые позволят МВД проводить цивилизованную миграционную политику.

Как ранее сообщал глава МВД России Владимир Колокольцев, сейчас в стране находится около 6,5 миллиона мигрантов. По его словам, доля занятых легальной трудовой деятельностью выросла с 45% до 50%, а 10 лет назад она составляла лишь 25%.