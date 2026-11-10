МВД подготовило рекомендации по разобщению анклавов мигрантов для глав регионов МВД направит в регионы рекомендации по разобщению анклавов мигрантов

Москва10 ноя Вести.Для глав регионов Российской Федерации подготовили рекомендации по предупреждению и разобщению анклавов мигрантов. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

По его словам, документ подготовлен по поручению зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, одобрен правительством и скоро будет направлен в субъекты.

По поручению заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева для глав регионов мы подготовили рекомендации по предупреждению и разобщению вот этих анклавов. Они одобрены правительством, в ближайшее время уже будут направлены в регионы заявил Владимир Колокольцев

Колокольцев отметил, что подходить к вопросу нужно комплексно и рассчитывать только на правоохранителей нельзя. В частности, речь идет о том, как крупные работодатели подбирают жилье для иностранных граждан. Но главное, подчеркнул министр, - не допускать анклавного проживания мигрантов.

Как показывает мировой опыт, быстро этот вопрос не решить, добавил Колокольцев. Проблема касается не только иностранцев, но и людей, уже получивших российское гражданство, и их детей. Поэтому важно задействовать потенциал региональных властей.

Глава МВД также проинформировал, что за 9 месяцев 2026 года в Россию въехало около 7,5 миллиона иностранцев.