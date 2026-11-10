Москва10 нояВести.За девять месяцев с начала текущего года на территорию России въехало около 7,5 миллионов иностранных граждан, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Соответствующее заявление было сделано министром во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.
Что касается непосредственно миграционной ситуации: за 9 месяцев на территорию России въехало порядка 7,5 млн граждансказал Колокольцев
Министр внутренних дел отметил, что это почти на 10% меньше, чем в 2025 году.