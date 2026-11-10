Колокольцев: за 9 месяцев в Россию въехало около 7,5 млн иностранцев

Около 7,5 млн иностранцев въехало в РФ за 9 месяцев, сообщил Колокольцев Колокольцев: за 9 месяцев в Россию въехало около 7,5 млн иностранцев

Москва10 ноя Вести.За девять месяцев с начала текущего года на территорию России въехало около 7,5 миллионов иностранных граждан, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Соответствующее заявление было сделано министром во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

Что касается непосредственно миграционной ситуации: за 9 месяцев на территорию России въехало порядка 7,5 млн граждан сказал Колокольцев

Министр внутренних дел отметил, что это почти на 10% меньше, чем в 2025 году.