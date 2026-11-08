ТАСС: за 9 месяцев в Россию въехали почти 12,5 тысячи граждан США

Раскрыты данные о количестве въехавших в Россию за 9 месяцев американцев ТАСС: за 9 месяцев в Россию въехали почти 12,5 тысячи граждан США

Москва8 ноя Вести.Число американцев, посетивших Россию за первые девять месяцев 2026 года, оказалось меньше, чем годом ранее.

Это следует из материалов статистики, которые есть в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что за названный период границу РФ пересекли 12 463 гражданина США, тогда как за аналогичный отрезок прошлого года показатель составлял 13 175 человек.

Цели визитов распределились следующим образом: 5 235 человек приехали в Россию в качестве туристов, 4 613 американцев указали частную цель поездки.

Еще 1 823 гражданина США оформили визит по деловым вопросам, 537 человек приехали по работе, 80 заявили об учебе.

В материале добавляется, что 153 заявителя въехали как обслуживающий персонал, 22 американца проследовали через территорию РФ транзитом.

Основным способом пересечения границы оставался воздушный транспорт, которым воспользовались 11 505 человек. Далее следуют автомобиль (547 человек), пеший порядок (358), железная дорога (48) и водный транспорт (5).

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией "выстрелом себе в ногу".