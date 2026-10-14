В Армении заявили, что число туристов из РФ превысило 700 тыс. за девять месяцев

В Армении заявили, что россияне обеспечили 40% турпотока в страну за 9 месяцев В Армении заявили, что число туристов из РФ превысило 700 тыс. за девять месяцев

Москва14 окт Вести.За период с января по сентябрь 2026 года Армению посетили 704 935 граждан России, что составило 40% от общего числа иностранных гостей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики, пишет ТАСС.

В общей сложности за первые три квартала текущего года страна приняла 1 757 349 путешественников, причем только в сентябре этот показатель составил 290 016 человек.

Помимо россиян, лидерами по числу визитов в Армению стали граждане Грузии (14%) и Ирана (8%).

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда в стране побывали 710 912 россиян (41% от общего потока), доля туристов из России снизилась на один процентный пункт. Абсолютное число визитов уменьшилось на 8,6%.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что потери Армении от сокращения турпотока из России могут составить до 1,5 миллиарда долларов.