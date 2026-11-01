Стало известно, сколько российских туристов посетили Турцию в 2026 году TÜRSAB: Турция ожидает до 6,5 млн российских туристов по итогам 2026 года

Москва1 ноя Вести.Турция рассчитывает принять по итогам 2026 года около 6,5 млн туристов из России, при этом итоговый показатель может оказаться выше, сообщил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с января по сентябрь текущего года Турцию посетили почти 5,7 млн туристов из РФ​​​. Это на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. На курорты Антальи за девять месяцев пришлось 3,25 млн визитов россиян, или 57,11% всего турпотока из РФ. Стамбул за этот период посетили 1,67 млн россиян – 29,5% от общего числа российских отдыхающих.

Турция – один из наших опорных рынков, мы постоянно ожидаем большого числа туристов из России. По нашим подсчетам, их будет 6,5 миллиона, но может быть и больше сказал Гюнайдын, отвечая на вопрос о прогнозах по турпотоку из РФ к концу 2026 года

Как ранее отмечала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, по итогам 2026 года в тройку лидеров направлений для отдыха российских туристов войдет Китай. По ее словам, особенно популярен среди россиян пляжный отдых на Хайнане. Основными точками притяжения также стали Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.