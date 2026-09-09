По итогам 2026 года в Турцию могут съездить 7 млн российских туристов

В 2026 году Турция примет около 7 млн россиян По итогам 2026 года в Турцию могут съездить 7 млн российских туристов

Москва9 сен Вести.К концу 2026 года Турцию могут посетить порядка 7 млн российских туристов. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов.

По предварительным оценкам наших турецких коллег, в этом году страна может принять порядка 7 миллионов российских туристов. Учитывая, что по итогам прошлого года турпоток составил около 6,9 миллиона россиян, цифра 7 миллионов выглядит вполне реалистичной рассказал Арзуманов

Эксперт подчеркнул, что в эту цифру входит весь туристический поток в Турцию из России. Он включает не только средиземноморские курорты, в частности, Анталью, но и Стамбул.