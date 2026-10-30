АТОР: КНР войдет в топ-3 стран для отдыха россиян за рубежом по итогам 2027 года

Китай войдет в топ-3 стран для отдыха россиян за рубежом по итогам 2027 года АТОР: КНР войдет в топ-3 стран для отдыха россиян за рубежом по итогам 2027 года

Москва30 окт Вести.По итогам 2027 года Китай войдет в тройку лидеров направлений для отдыха российских туристов. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026​​​.

Китай уже войдет в топ-3 по выезду и точно в топ-3 по въезду, поэтому это одно из крупнейших направлений и стратегических направлений для России сказала она

Ломидзе уточнила, что туристы из России интересуются всеми городами КНР, в которые можно долететь прямым рейсом.

По ее словам, особенно популярен среди россиян пляжный отдых на Хайнане. Основными точками притяжения также стали Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Ранее в АТОР рассказали, что российские граждане в зимний период смогут улететь в 40 стран мира без пересадок.