Москва23 октВести.Российские граждане в зимний период смогут улететь в 40 стран мира без пересадок. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
С 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание рейсов. Оно будет действовать до 27 марта следующего года.
В зимнем расписании авиакомпаний запланированы прямые рейсы из России в 40 странследует из сообщения АТОР
В случае если программы полетов останутся неизменными, туристы смогут полететь как в страны ближнего зарубежья, среди которых Армения, Белоруссия, Грузия и Узбекистан, так и в государства дальнего зарубежья, включая Турцию, Китай, Вьетнам и Индию.
Также россиянам по-прежнему будут доступны Сербия, Египет, Таиланд, Танзания, Сейшелы и Мальдивы. Продолжатся полеты и в страны Ближнего Востока.
Наибольшее количество городов, доступных для прибытия без пересадок, насчитывается в Китае – около 15, включая Гонконг. Девять городов принимают рейсы из РФ в Узбекистане, пять – в Турции.
Грядущей зимой выполнение международных перелетов из России планируется 65 авиакомпаниями, из них 15 российских и 50 иностранных.
Зимой международные рейсы запланированы как минимум из 40 российских городовотметили в АТОР
Больше всего международных направлений традиционно доступно в Москве – 76. Следующий по доступности город для таких перелетов – Санкт-Петербург, оттуда планируются рейсы по 34 маршрутам. Новосибирск располагает перелетами по 26 зарубежным маршрутам, Екатеринбург – по 25, Сочи – по 10.
При этом на пять крупнейших городов вылета приходится около 81% всех мест на международных рейсах из России. Москва обеспечивает примерно 60% общего предложения, а вместе с Санкт-Петербургом – около 70%добавили в ассоциации
Ранее в АТОР рассказали, какую сумму в среднем тратят туристы из Китая за поездку в Россию.