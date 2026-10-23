Россияне зимой смогут улететь в 40 стран без пересадок АТОР: зимой россиянам будут доступны прямые рейсы в 40 стран

Москва23 окт Вести.Российские граждане в зимний период смогут улететь в 40 стран мира без пересадок. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание рейсов. Оно будет действовать до 27 марта следующего года.

В зимнем расписании авиакомпаний запланированы прямые рейсы из России в 40 стран следует из сообщения АТОР

В случае если программы полетов останутся неизменными, туристы смогут полететь как в страны ближнего зарубежья, среди которых Армения, Белоруссия, Грузия и Узбекистан, так и в государства дальнего зарубежья, включая Турцию, Китай, Вьетнам и Индию.

Также россиянам по-прежнему будут доступны Сербия, Египет, Таиланд, Танзания, Сейшелы и Мальдивы. Продолжатся полеты и в страны Ближнего Востока.

Наибольшее количество городов, доступных для прибытия без пересадок, насчитывается в Китае – около 15, включая Гонконг. Девять городов принимают рейсы из РФ в Узбекистане, пять – в Турции.

Грядущей зимой выполнение международных перелетов из России планируется 65 авиакомпаниями, из них 15 российских и 50 иностранных.

Зимой международные рейсы запланированы как минимум из 40 российских городов отметили в АТОР

Больше всего международных направлений традиционно доступно в Москве – 76. Следующий по доступности город для таких перелетов – Санкт-Петербург, оттуда планируются рейсы по 34 маршрутам. Новосибирск располагает перелетами по 26 зарубежным маршрутам, Екатеринбург – по 25, Сочи – по 10.

При этом на пять крупнейших городов вылета приходится около 81% всех мест на международных рейсах из России. Москва обеспечивает примерно 60% общего предложения, а вместе с Санкт-Петербургом – около 70% добавили в ассоциации

Ранее в АТОР рассказали, какую сумму в среднем тратят туристы из Китая за поездку в Россию.