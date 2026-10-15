АТОР: китайские туристы тратят на поездку в Россию около 150 тысяч рублей

В АТОР рассказали, сколько китайские туристы тратят за поездку в Россию АТОР: китайские туристы тратят на поездку в Россию около 150 тысяч рублей

Москва15 окт Вести.Медианные расходы туристов из Китая во время поездки в Россию составляют 150 тысяч рублей. Такие данные приводятся в совместном исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР) и аналитического агентства ExLibris, сообщает ТАСС.

Как отмечают эксперты, размер расходов зависит от продолжительности путешествия и выбранных направлений.

В частности, при посещении Москвы и Санкт-Петербурга туристы могут потратить дополнительно свыше 100-150 тысяч рублей без учета стоимости самого тура. При этом поездки из Китая на Байкал и в Приморье обходятся в 50-100 тысяч рублей на человека.

Основная часть расходов китайских путешественников приходится на проживание в гостиницах и экскурсионные программы.

В то же время в 2026 году заметно увеличились траты на покупки в продуктовых магазинах, посещение художественных музеев и пригородный транспорт. По оценке исследователей, это свидетельствует о росте числа самостоятельных туристов из Китая.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам шести месяцев 2026 года стала второй в мире страной по числу туристов, посетивших Китай.