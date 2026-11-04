OneTwoTrip: дешевле всего можно улететь в Чебоксары, Псков и Тамбов

Стало известно, в какие о российские города можно улететь дешевле всего OneTwoTrip: дешевле всего можно улететь в Чебоксары, Псков и Тамбов

Москва4 ноя Вести.Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, в какие популярные у туристов отечественные города можно дешевле всего улететь до конца 2026 года. С результатами исследования ознакомился RT.

Первую строчку списка занял Псков: перелет туда обойдется путешественникам в 5,9 тыс. рублей. Второе место досталось Чебоксарам с ценой авиабилета 6,8 тыс. рублей. На третьей строчке расположился Тамбов: перелет туда оценивается в 7,3 тыс. рублей говорится в исследовании

При этом перелет в крупные культурные и экономические центры страны обойдется дороже. Полет в Москву стоит в среднем 8,4 тыс. рублей, а в Санкт-Петербург - 9 тыс. рублей, сообщают аналитики.

Ранее сообщалось, что в России хотят упростить возврат денег за отмену авиарейса.