Турецкая Southwind начнет летать из Стамбула в Петербург

Турецкая Southwind запустит полеты между Стамбулом и Петербургом Турецкая Southwind начнет летать из Стамбула в Петербург

Москва2 окт Вести.Турецкая авиакомпания Southwind запустит с 9 ноября 2026 года регулярные рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости.

С 9 ноября планируется запуск авиарейсов между Стамбулом и Санкт-Петербургом​​​. Рейс из Стамбула начнет вылетать в 10.00 по местному времени, обратный из Санкт-Петербурга - в 14.40 отмечает агентство

Время в пути составит 3 часа 40 минут.

Стоимость билетов туда-обратно начинается с 21 тыс. руб. за опцию с ручной кладью и 28 тыс. руб. - за опцию с багажом.