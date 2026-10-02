Москва2 октВести.Турецкая авиакомпания Southwind запустит с 9 ноября 2026 года регулярные рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости.
С 9 ноября планируется запуск авиарейсов между Стамбулом и Санкт-Петербургом. Рейс из Стамбула начнет вылетать в 10.00 по местному времени, обратный из Санкт-Петербурга - в 14.40отмечает агентство
Время в пути составит 3 часа 40 минут.
Стоимость билетов туда-обратно начинается с 21 тыс. руб. за опцию с ручной кладью и 28 тыс. руб. - за опцию с багажом.