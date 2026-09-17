Эксперт: поездки в Москву среди турецких туристов популярны в сентябре и октябре Турецкие туристы выбирают поездки в Санкт-Петербург ради "белых ночей"

Москва17 сен Вести.Турецкие туристы предпочитают бронировать туры в Санкт-Петербург, чтобы увидеть "белые ночи", а также пользуются спросом поездки в Москву в осенний период. Об этом сообщили РИА Новости в туристической фирме Gezimod.

Чаще всего туры в Россию бронируют в июне, в частности, много желающих увидеть "белые ночи" в Санкт-Петербурге​​​. Также пользуются спросом поездки в сентябре и октябре в Москву отметил представитель турфирмы

Отмечается, что туристы отправляются в поездки в одиночку, а не семьями.

Стоимость трехдневного тура в Москву на одного человека с проживанием в трехзвездочном отеле и перелетом из Стамбула начинается от 52 тысяч лир (90 тысяч рублей). Аналогичный тур в конце октября в Северную столицу стоит от 35 тысяч лир (60 тысяч рублей).

Как уточняется, в Москве граждан Турции привлекают не только главные достопримечательности, но и особые локации - например, могила турецкого поэта Назыма Хикмета на Новодевичьем кладбище.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2025 году Россию посетили более 68 тысяч туристов из Турции.