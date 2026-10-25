Ташкент возглавил список самых востребованных у россиян городов на Новый год

Ташкент оказался самым популярным у россиян городом для новогодних туров Ташкент возглавил список самых востребованных у россиян городов на Новый год

Москва25 окт Вести.Столица Узбекистана Ташкент стал самым востребованным среди россиян городом для проведения новогодних праздников, сообщают "Известия" со ссылкой на сайт покупки билетов "Авиасейлс".

Доля билетов для перелетов в Узбекистан составила почти 10% в общей статистике покупки билетов на Новый год.

Второе место занимает Ереван (7,6%), третье - Фергана (Узбекистан, 4,3%).

Россияне покупают также авиабилеты в Минск (4,2%), Стамбул (4,2%), Тбилиси (3,5%), Самарканд (3,2%), Ургенч (2,9%), на Пхукет (2,7%) и в Бангкок (2,6%).

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне смогут зимой улететь в 40 стран без пересадок.

С 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание рейсов, которое действует до 27 марта 2027 года.