Москва25 октВести.Столица Узбекистана Ташкент стал самым востребованным среди россиян городом для проведения новогодних праздников, сообщают "Известия" со ссылкой на сайт покупки билетов "Авиасейлс".
Доля билетов для перелетов в Узбекистан составила почти 10% в общей статистике покупки билетов на Новый год.
Второе место занимает Ереван (7,6%), третье - Фергана (Узбекистан, 4,3%).
Россияне покупают также авиабилеты в Минск (4,2%), Стамбул (4,2%), Тбилиси (3,5%), Самарканд (3,2%), Ургенч (2,9%), на Пхукет (2,7%) и в Бангкок (2,6%).
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне смогут зимой улететь в 40 стран без пересадок.
С 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание рейсов, которое действует до 27 марта 2027 года.