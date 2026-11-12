РСТ: для зимнего отдыха россияне чаще всего выбирают Таиланд, Вьетнам, Индонезию

Стало известно, в какие страны едут россияне на длительный зимний отдых РСТ: для зимнего отдыха россияне чаще всего выбирают Таиланд, Вьетнам, Индонезию

Москва12 ноя Вести.Наиболее востребованными направлениями для продолжительного зимнего отдыха у россиян остаются азиатские страны, чаще всего туристы выбирают для таких поездок Таиланд, Вьетнам и Индонезию.

Об этом РИА Новости рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что две трети всех бронирований зимнего отдыха за рубежом на срок от трех недель и более приходятся на Азию. За год их количество выросло на 7%.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которые привел РСТ, лидером по количеству заказов является Таиланд, на втором месте — Вьетнам, замыкает тройку лидеров Индонезия.

Для зимовки в Таиланде россияне чаще выбирают Паттайю, Пхукет и Бангкок, а во Вьетнаме — Фукуок, Нячанг и Хошимин. В Индонезии популярны Бали и его курорты Кута и Убуд.

Аналитики рассказали, что средняя цена забронированной ночи на период с ноября 2026 года по март 2027 года в Индонезии составляет 9,5 тысячи рублей, во Вьетнаме — 9,3 тысячи, в Таиланде — 9 тысяч рублей.

Помимо названных стран, популярными направлениями для продолжительного зимнего отдыха за границей остаются Египет, Италия, Испания, Китай, ОАЭ, Турция и Франция.

В начале октября в РСТ сообщили о старте активных продаж туров по России в период новогодних каникул.