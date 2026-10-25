Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по бронированию отдыха в РФ на Новый год

Россияне активнее всего бронируют новогодний отдых в Москве и Санкт‑Петербурге Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по бронированию отдыха в РФ на Новый год

Москва25 окт Вести.Большая часть россиян решила провести новогодние каникулы, путешествуя по своей стране. Такое решение приняли 76% граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на данные крупнейшего агрегатора бронирования отелей и гостиниц "Островок".

В публикации отмечается. что первое место по броням на Новый год занял Санкт-Петербург - 20%, на втором месте оказалась Москва - 18%. А вот наиболее сильный рост спроса авторы исследования зафиксировали в Вологде – речь идет о 30%. Это может быть связано с тем, что город в этом году был выбран новогодней столицей России.

Ранее стало известно, что столица Узбекистана Ташкент стал самым востребованным среди россиян городом для проведения новогодних праздников. По данным "Авиасейлс", его доля среди всех покупок билетов составила почти 10%.