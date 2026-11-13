Спрос на бронирование жилья в Вологде на Новый год вырос почти в 2 раза

Исследование: спрос на жилье в Вологде на Новый год вырос почти в 2 раза Спрос на бронирование жилья в Вологде на Новый год вырос почти в 2 раза

Москва13 ноя Вести.Спрос россиян на бронирование посуточного жилья в Вологде на предстоящие новогодние праздники вырос в 2,3 раза, также среди популярных направлений — Астрахань и Углич. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Путешествия", текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Среди городов, где бронируют квартиры, сильнее всего интерес к аренде вырос в Вологде — на 133% по сравнению с прошлым годом. После Вологды самый заметный рост интереса к аренде квартир отмечен в Астрахани (+55%), Угличе и Твери (по +39%) отметили эксперты

По количеству бронирований квартир на новогодние праздники лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Нижний Новгород. Средняя стоимость ночи в Санкт-Петербурге составляет 6 200 руб., а в Москве — 7 800 руб.

Загородное жилье в начале января стоит в среднем 21 300 руб. за ночь. Чаще всего его бронируют в Московской и Ленинградской областях, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и Башкортостане.

Согласно исследованию, по сравнению с прошлыми новогодними каникулами спрос на загородное жилье увеличился наиболее заметно в Астраханской области и Башкортостане — на 16% в каждом регионе.