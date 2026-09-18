Самая дорогая посуточная аренда жилья этим летом была в Суздале и Зеленоградске

Аренда жилья летом в Суздали оказалась дороже, чем на черноморских курортах Самая дорогая посуточная аренда жилья этим летом была в Суздале и Зеленоградске

Москва18 сен Вести.Самая дорогая посуточная аренда жилья в России этим летом зафиксирована экспертами по недвижимости в Суздале и Зеленоградске, передает ТАСС.

Как следует из данных исследования платформы Bronevik.com и сервиса RealtyCalendar, она обходилась туристам в среднем в 9,7 тысячи и 8,5 тысячи рублей в сутки, соответственно.

При этом средний чек за бронирование апартаментов для летних путешествий, по данным аналитиков, практически не изменился и составил 4,9 тысячи рублей за ночь.

Больше всего за аренду посуточной недвижимости туристы платили в Суздале – в среднем 9 700 руб. за ночь говорится в сообщении

По данным экспертов, в числе самых дорогих направлений оказались также балтийские курорты Зеленоградск (8 500 руб.) и Светлогорск (7 500 руб.), а также черноморские Геленджик и Сириус (по 7 700 руб.), рассказали эксперты.

При этом наиболее доступные цены предлагали путешественникам при бронировании апартаментов в Оренбурге (2 600 руб. за ночь), Кемерово и Сызрани (по 2 800 руб.).

В исследовании уточняется также, что средняя продолжительность бронирования апартаментов для летнего отдыха составляла 2–3 дня.