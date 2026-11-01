Спрос россиян на новогодний отдых в Вологде вырос в 4,7 раза Вологда и Кисловодск стали лидерами по росту спроса на новогодний отдых россиян

Москва1 ноя Вести.Самый большой рост спроса на новогодний отдых у россиян зафиксировали в Вологде и Кисловодске, также в топ городов вошли Владивосток и Тула, а в других странах – Минск, Милан, Гонконг, Куала-Лумпур. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Топ-15 тревел-открытий, где спрос вырос заметнее всего: Вологда - спрос вырос в 4,7 раза (доля увеличилась с 0,3% до 1,4%), Кисловодск - в 3,5 раза (с 0,4% до 1,4%), Минск - в 2,6 раза (с 1,1% до 2,9%), Владивосток - в 2,5 раза (с 0,4% до 1%) сообщили эксперты

В два раза выросло число желающих отдохнуть на новогодние праздники в Туле, Зеленоградске, Петрозаводске, Великом Новгороде и Гонконге. Почти в 1,9 раза увеличилось число бронирований в отелях Бангкока, в Каире и Твери спрос вырос в 1,7 раза, а в Куала-Лумпуре и Милане – почти в 1,7 раза.