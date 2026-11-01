"Аэрофлот" за 9 месяцев перевез более 474 тыс. пассажиров между РФ и Бангкоком

"Аэрофлот" в январе – сентябре увеличил перевозки между РФ и Бангкоком на 14% "Аэрофлот" за 9 месяцев перевез более 474 тыс. пассажиров между РФ и Бангкоком

Москва1 ноя Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" в январе – сентябре 2026 года перевезла более 474 тыс. пассажиров на собственных рейсах между городами РФ и Бангкоком. Как сообщает пресс-служба перевозчика, показатель вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За девять месяцев 2026 года на собственных рейсах "Аэрофлота" между городами РФ и Бангкоком перевезено более 474 тыс. пассажиров (+14% к аналогичному периоду 2025 года) сказано в сообщении

Уточняется, что из них более 243 тыс. – между Бангкоком и Москвой (+10% к аналогичному периоду 2025 года).

В "Аэрофлоте" добавили, что в зимнем сезоне выполняют прямые рейсы в Бангкок из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Красноярска, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска и Новосибирска.

При этом с 2021 по 2025 год включительно авиакомпания перевезла на собственных рейсах между российскими городами и Бангкоком более 1,6 млн пассажиров и выполнила почти 6,9 тыс. рейсов.

Ранее стало известно, что Египет стал лидирующим зарубежным направлением для отдыха российских туристов в начале ноября, обогнав Турцию. Средний чек на отдых в Египте составил 274 тыс. рублей, а в Турции – 221 тыс. рублей. Среди самых востребованных направлений на начало ноября третье место занимает Таиланд со средним чеком в 271 тыс. рублей.