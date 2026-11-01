Москва1 нояВести.Египет стал лидирующим зарубежным направлением для отдыха российских туристов в начале ноября, обогнав Турцию. Об этом рассказал РИА Новости директор по маркетингу одного из интернет-магазинов туров Олег Козырев.
Египет обошел Турцию и стал лидером среди популярных направлений на период с захватом ноябрьских праздниковсообщил Козырев
По словам специалиста, средний чек на отдых в Египте составил 274 тысячи рублей, а в Турции – 221 тысячу рублей. Среди самых востребованных направлений на начало ноября третье место занимает Таиланд со средним чеком в 271 тысячу рублей.
Козырев отметил, что туристический поток в ОАЭ восстановился и направление вернулось в рейтинг популярных. Средний чек на отдых в Эмиратах в начале ноября составляет 290 тысяч рублей.
Также среди наиболее востребованных направлений у туристов из России остается Китай, где средняя цена путешествия составляет 255 тысяч рублей.
Как ранее отмечала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, по итогам 2027 года КНР войдет в тройку лидеров направлений для отдыха российских туристов. По ее словам, особенно популярен среди россиян пляжный отдых на Хайнане. Основными точками притяжения также стали Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.