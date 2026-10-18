Италия вошла в пятерку самых популярных зарубежных направлений у россиян осенью Италия вошла в пятерку любимых зарубежных направлений россиян осенью

Москва18 окт Вести.Италия, Турция, Китай, Белоруссия и Таиланд оказались самыми востребованными зарубежными направлениями у россиян в бархатный сезон в этом году, свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, опубликованные ТАСС.

Лидером рейтинга стала Турция - на нее пришлось 18,9% зарубежных поездок. Второе и третье места разделили Китай и Белоруссия, получившие по 5,9%. Италия заняла четвертую позицию с долей 5%, а Таиланд замкнул пятерку лидеров с показателем 4,3% говорится в исследовании

В десятку популярных направлений также вошли Грузия (4,1%), Армения (4%), ОАЭ (3,5%), Франция (3,3%) и Узбекистан (2,9%).

По данным OneTwoTrip, средняя продолжительность отдыха россиян за границей составила 3,2 дня. Ночь в зарубежном отеле обходилась путешественникам в среднем в 16,6 тыс. рублей.

Дольше всего туристы останавливались в Греции - в среднем на 6,1 дня. Самым дорогим направлением по стоимости проживания стало Монако, где средняя цена ночи в отеле достигла 60 тыс. рублей.

Ранее АТОР назвала стоимость бюджетного летнего отдыха за рубежом.