Москва27 окт Вести.Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, ряд государств Азии и страны СНГ подойдут для отдыха на ноябрьские праздники - для них не потребуется виза.

Об этом ТАСС сообщил кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

С точки зрения безвизового режима и реальной авиадоступности осенние каникулы россиян подходят для двух категорий направлений. В первую очередь это соседние страны с максимально простым въездом: Беларусь, куда можно отправиться по внутреннему паспорту, а также Армения, Казахстан и Кыргызстан сказал Гареев

От отметил, что Турция, ОАЭ и Тунис подойдут для тех, кто хочет провести отпуск у моря. Эксперт также напомнил, что с 2025 года Китай ввел безвизовый режим для россиян, а значит, для посещения также подходят Пекин, Шанхай и Хайнань

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