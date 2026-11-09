Москва9 нояВести.Бронировать жилью на новогодние праздники россияне начинают во второй половине ноября, и к 20 декабря уже забронировано около 90% жилья по самым популярным направлениям. Об сообщил РИА Новости директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.
Основной пик бронирований приходится на вторую половину ноября и первую половину декабря. Как правило, к 20 декабря уже забронировано около 90% жилья. Позднее остаются лишь не самые удачные варианты по не самым популярным туристическим направлениямотметил эксперт
Он добавил, что ближе к праздникам остаются лишь не самые удачные варианты по менее популярным туристическим направлениям.
По данным Ostrovok, в этом году в топ самых популярных направлений входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, а также Нижний Новгород, Калининград и Сочи.
Как уточняется, средняя стоимость забронированной ночи составляет 8,3 тысячи рублей - на 4% больше, чем в 2025 году.
Кроме того, спрос на посуточную аренду значительно увеличился в Вологде, поскольку город официально стал новогодней столицы России – 2027. Туристов привлекает насыщенная праздничная программа, которая начнется с 12 декабря 2026 года.