Эксперт рассказал, когда лучше бронировать жилью на новогодние праздники Эксперт Мусин: выбор жилья на новогодние праздники сузится в конце декабря

Москва9 ноя Вести.Бронировать жилью на новогодние праздники россияне начинают во второй половине ноября, и к 20 декабря уже забронировано около 90% жилья по самым популярным направлениям. Об сообщил РИА Новости директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин​​​.

Основной пик бронирований приходится на вторую половину ноября и первую половину декабря. Как правило, к 20 декабря уже забронировано около 90% жилья. Позднее остаются лишь не самые удачные варианты по не самым популярным туристическим направлениям отметил эксперт

Он добавил, что ближе к праздникам остаются лишь не самые удачные варианты по менее популярным туристическим направлениям.

По данным Ostrovok, в этом году в топ самых популярных направлений входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, а также Нижний Новгород, Калининград и Сочи.

Как уточняется, средняя стоимость забронированной ночи составляет 8,3 тысячи рублей - на 4% больше, чем в 2025 году.

Кроме того, спрос на посуточную аренду значительно увеличился в Вологде, поскольку город официально стал новогодней столицы России – 2027. Туристов привлекает насыщенная праздничная программа, которая начнется с 12 декабря 2026 года.