24% россиян начинают готовиться к Новому году в ноябре

Почти 30% россиян откладывают подготовку к Новому году на последний момент 24% россиян начинают готовиться к Новому году в ноябре

Москва5 ноя Вести.Почти четверть участников опроса сайта KP.RU начинают подготовку к новогодним праздникам в начале ноября. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования.

24% респондентов сообщили, что традиционно приступают к праздничной подготовке за полтора-два месяца до Нового года. Для них этого времени достаточно, чтобы успеть приобрести подарки, украшения и продукты к столу без спешки.

Еще 4% опрошенных успели приобрести все необходимые подарки и продукты. Теперь им осталось только заняться украшением жилья.

При этом для большинства участников ноябрь – слишком ранняя пора для подготовки к зимним праздникам. 38% респондентов планируют это сделать в начале декабря.

Еще 30% респондентов признались, что обычно откладывают праздничные хлопоты до последнего момента из-за сложностей с планированием времени и расходов. Некоторые из них ждут новогоднюю премию или тринадцатую зарплату.

Ранее сообщалось, что россияне все реже планируют путешествия в Новый год. Показатель в этом году упал на 4-5%.