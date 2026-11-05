Москва5 нояВести.Почти четверть участников опроса сайта KP.RU начинают подготовку к новогодним праздникам в начале ноября. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования.
24% респондентов сообщили, что традиционно приступают к праздничной подготовке за полтора-два месяца до Нового года. Для них этого времени достаточно, чтобы успеть приобрести подарки, украшения и продукты к столу без спешки.
Еще 4% опрошенных успели приобрести все необходимые подарки и продукты. Теперь им осталось только заняться украшением жилья.
При этом для большинства участников ноябрь – слишком ранняя пора для подготовки к зимним праздникам. 38% респондентов планируют это сделать в начале декабря.
Еще 30% респондентов признались, что обычно откладывают праздничные хлопоты до последнего момента из-за сложностей с планированием времени и расходов. Некоторые из них ждут новогоднюю премию или тринадцатую зарплату.
Ранее сообщалось, что россияне все реже планируют путешествия в Новый год. Показатель в этом году упал на 4-5%.