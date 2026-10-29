Экономист Бархота: шампанское к Новому году стоит покупать уже сейчас

Экономист Бархота рассказал, как можно сэкономить на подготовке к Новому году Экономист Бархота: шампанское к Новому году стоит покупать уже сейчас

Москва29 окт Вести.Россиянам следует уже сейчас приобретать алкогольные напитки к новогоднему столу, чтобы избежать возможного роста цен в декабре. Об этом заявил экономист Андрей Бархота.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, во второй декаде декабря стоимость спиртных напитков в рознице может увеличиться на 15–25%.

Если покупать что-то заранее, то можно уже сейчас приобрести традиционные напитки Нового года, одну-две бутылки шампанского сказал Бархота

Экономист подчеркнул, что заранее можно купить коньяк или водку. При этом, уточнил Бархота, для сохранения бюджета и заботы о здоровье лучше сократить употребление спиртного.

25 октября сообщалось, что большая часть россиян решила провести новогодние каникулы, путешествуя по своей стране. Так, первое место по броням на Новый год занял Санкт-Петербург - 20%, а на втором месте оказалась Москва - 18%.