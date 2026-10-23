Доцент Щербаченко: крупные покупки и кредиты лучше отложить до 2027 года

Россиянам не рекомендуют совершать крупные покупки до конца года Доцент Щербаченко: крупные покупки и кредиты лучше отложить до 2027 года

Москва23 окт Вести.Отложить крупные покупки и оформление кредитов до начала 2027 года посоветовал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По словам экономиста, скорей всего, к этому времени инфляция вернется к целевому показателю в 4%.

К началу 2027 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне от 12,5 до 13,5%. Инфляция вернется к 4%. Ставки по вкладам сохранятся на текущем уровне - от 11,7 до 13%. По кредитам условия останутся такими же уверен доцент

Эксперт советует не ждать снижения ставок в октябре, и не делать крупных покупок и не брать кредитов до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.