Эксперт рассказал, почему не стоит покупать телефон в кредит Доцент Щербаченко: брать телефоны в кредит не стоит из-за переплат

Москва26 окт Вести.Не стоит покупать телефон в кредит, чтобы избежать переплаты. На это указал доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, приобретение телефона – это стремление удовлетворить сиюминутное желание, связанное с потребностью в общении, работе или развлечениях. Кредит или рассрочка в этом случае – это плата за отсутствие способности ждать. Поэтому, подчеркнул он, гораздо выгоднее отложить покупку и накопить на нее, чем брать займ.

Для покупки телефона главное правило – копить, а не брать в кредит. Психологически платить по займу "легче", но математика неумолима. Главная цель – не переплатить и сохранить финансы. Если откладывать по 10 тыс. рублей в месяц под 10% годовых, через 10 месяцев можно накопить 104 697 рублей – это гораздо выгоднее отметил эксперт

Щербаченко добавил, что с рассрочкой также следует быть осторожнее, в частности, внимательнее читать договор.

В случае покупки квартиры ситуация складывается другая, отметил собеседник издания. Он пояснил, что приобретение недвижимости – долгосрочная финансовая цель. На то, чтобы накопить на жилье, может уйти 5-15 лет в зависимости от дохода и региона. В этом случае следует тщательно подумать, какая стратегия окажется выгоднее: откладывать на полную стоимость или на первоначальный взнос по ипотеке.

Ранее Щербаченко посоветовал отложить крупные покупки и оформление кредитов до начала 2027 года. По его словам, скорее всего, к этому времени инфляция вернется к целевому показателю в 4%