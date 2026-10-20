Россиян предупредили, в чем подвох ипотеки без первоначального взноса Ипотечный брокер Ракута: без первоначального взноса недвижимость будет дороже

Москва20 окт Вести.Если компания предлагает ипотечный кредит без первоначального взноса, то это неизбежно ведет к удорожанию приобретаемой недвижимости. Об этом заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что на первичном и вторичном рынке квартир от подобных схем уже отказались. Однако найти предложения по ипотеке без первоначального взноса можно при индивидуальном жилищном строительстве. Но не все осознают, что из-за этого стоимость недвижимости возрастает.

Поскольку застройщик фактически своими деньгами покрывает платеж, и он, и банк-партнер берут за это комиссию… Сейчас для оформления любого кредита – будь то вторичка, покупка дома или новостройка – первоначальный взнос обязателен. В идеале его размер должен составлять 30% пояснил Ракута

Ранее эксперты подсчитали, что россиянам в среднем необходимо 19,5 лет, чтобы самостоятельно накопить средства, которых хватит на покупку квартиры.