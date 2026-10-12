АСИ: на покупку квартиры россиянам в среднем нужно копить 19,5 лет

Эксперты подсчитали, сколько лет россиянам нужно копить на квартиру АСИ: на покупку квартиры россиянам в среднем нужно копить 19,5 лет

Москва12 окт Вести.Россиянам в среднем требуется 19,5 лет, чтобы накопить на квартиру, следует из данных аналитического доклада Агентства стратегических инициатив (АСИ). При этом отношение ипотечного платежа к среднедушевому доходу в стране составляет 145,6%.

Быстрее всего накопить на жилье удается жителям Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов - в среднем за 9,2 года. В НАО, ЯНАО и Магаданской области также зафиксировано самое низкое соотношение ипотечного платежа и среднедушевого дохода - 68,4% против 145,6% по России говорится в материале

Свои возможности улучшить жилищные условия россияне оценивают в среднем на 1,93 балла, разброс по регионам - от 1,60 до 2,31 балла. Наивысшие оценки у Татарстана, Тюменской области и ЯНАО - в среднем 2,17 балла.

Среди отдельных критериев выше всего оценивается наличие жилья, подходящего под запросы и финансовые возможности граждан, - 1,98 балла. Лидируют здесь Астраханская и Тюменская области, а также ЯНАО со средним результатом 2,19 балла.

Доступность ипотеки и ипотечных программ с материальной точки зрения получила более низкую оценку - 1,87 балла. Лучшие показатели по этому критерию - у Белгородской области, Карачаево-Черкесии и Дагестана, в среднем 2,12 балла.

В докладе отмечается, что возможность улучшить жилищные условия стала самым низко оцениваемым опросным показателем Национального рейтинга качества жизни: и доступность подходящего жилья, и доступность ипотеки набрали в среднем менее 2 баллов.